22 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 21 ноября
В Региональном центре поддержки одарённых детей открывается выставка «Учитель и ученики»
16:21 | 21 ноября
Конный клуб «Hermes» получил высокую оценку Ассамблеи Международной федерации конного спорта
15:35 | 21 ноября
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора
14:49 | 21 ноября
В Саратове пройдут областные родительские собрания в режиме видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе»
14:02 | 21 ноября
В четырех городах мира прошел XX Всемирный аукцион Белого трюфеля Альба
13:00 | 21 ноября
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
12:03 | 21 ноября
Актуальным вопросам ведения бизнеса посвятят конференцию «Стартап-2020»
11:33 | 21 ноября
Состоялась спартакиада пенсионеров из стационарных учреждений области
10:48 | 21 ноября
Ответственность за финансово-технический мониторинг проекта «Фабрики проектного финансирования» возложена на SEVERIN DEVELOPMENT
10:32 | 21 ноября
Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Актуальным вопросам ведения бизнеса посвятят конференцию «Стартап-2020»

Новости
Актуальным вопросам ведения бизнеса посвятят конференцию «Стартап-2020»

Инвестиционно-образовательная площадка «Линейка» организует в Москве конференцию «Стартап-2020». На мероприятие, которое состоится 3 декабря в лофт-пространстве на Бауманской, приглашаются начинающие предприниматели и частные инвесторы.

Одной из главных тем форума станут инвестиции в проекты реального сектора экономики. Участники получат возможность обсудить новые инструменты и возможности, перспективные рыночные тренды, незанятые ниши. Профессионалы бизнеса расскажут, как без потерь открыть бизнес, поделятся лучшими инвестиционными практиками, научат способам защиты интеллектуальной собственности, привлечения денег и другим нюансам предпринимательства. В числе спикеров такие известные бизнесмены, как Игорь Пчелинцев, Алексей Михальченко, Галина Добрякова, Сергей Черемуш, Марина Плигина.

Организаторы преследуют две цели: первая – образовательная, вторая – знакомство инвесторов и предпринимателей как потенциальных партнеров, шанс заинтересовать людей перспективами проектов и инвестировать в потенциально прибыльный бизнес.