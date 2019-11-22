Актуальным вопросам ведения бизнеса посвятят конференцию «Стартап-2020»
Инвестиционно-образовательная площадка «Линейка» организует в Москве конференцию «Стартап-2020». На мероприятие, которое состоится 3 декабря в лофт-пространстве на Бауманской, приглашаются начинающие предприниматели и частные инвесторы.
Одной из главных тем форума станут инвестиции в проекты реального сектора экономики. Участники получат возможность обсудить новые инструменты и возможности, перспективные рыночные тренды, незанятые ниши. Профессионалы бизнеса расскажут, как без потерь открыть бизнес, поделятся лучшими инвестиционными практиками, научат способам защиты интеллектуальной собственности, привлечения денег и другим нюансам предпринимательства. В числе спикеров такие известные бизнесмены, как Игорь Пчелинцев, Алексей Михальченко, Галина Добрякова, Сергей Черемуш, Марина Плигина.
Организаторы преследуют две цели: первая – образовательная, вторая – знакомство инвесторов и предпринимателей как потенциальных партнеров, шанс заинтересовать людей перспективами проектов и инвестировать в потенциально прибыльный бизнес.