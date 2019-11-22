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В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки

Новости
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящую субботу, 23 ноября, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на Театральной площади г. Саратова, сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.