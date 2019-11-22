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Состоялась спартакиада пенсионеров из стационарных учреждений области

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20 ноября в Энгельсе состоялась первая областная спартакиада для граждан старшего возраста, проживающих в стационарных учреждениях области. В соревнованиях приняли участие 41 человек из 7 областных домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

В официальной программе командного и личного первенства было заявлено 5 видов спорта: шашки, шахматы, дартс, скандинавская ходьба и настольный теннис.

Стоит заметить, что верхних возрастных границ для участия в мероприятии не было. Так, самому старшему участнику мероприятий в июле этого года исполнилось 85 лет, две участницы летом отпраздновали 79-летие. За свою активность в спорте и стремление к здоровому образу жизни самые возрастные представители спартакиады получили памятные кубки.

Силе духа и оптимизму участников могли позавидовать даже молодые. Как заявили победители, им был важен не только личный рекорд, но и возможность проверить свои силы и подстегнуть себя на новые победы. Старшее поколение – активное поколение, для которого нет ограничений в спорте, уверены пожилые спортсмены.

Чемпионом в настольном теннисе стал житель Энгельсского дома-интерната Олег Василевский. Первое место по дартсу среди женщин заняла Раиса Кузнецова из Энгельсского дома-интерната. В соревнованиях по шашкам сильнейшими стали Николай Усольцев, проживающий в Балашовском доме-интернате и Надежда Терентьева из Энгельса.

Победителями соревнований по скандинавской ходьбе признаны Раиса Кузнецова (Энгельсский дом-интернат) и Сергей Казаков из Алексеевского дома-интерната.