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Ответственность за финансово-технический мониторинг проекта «Фабрики проектного финансирования» возложена на SEVERIN DEVELOPMENT

Новости
Ответственность за финансово-технический мониторинг проекта «Фабрики проектного финансирования» возложена на SEVERIN DEVELOPMENT

Компания SEVERIN DEVELOPMENT выполняет финансово-технический мониторинг за ходом строительства одного из первых проектов «Фабрики проектного финансирования» – установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума ПАО «КуйбышевАзот».

Выдачу синдицированного кредита для финансирования проекта, реализуемого на территории опережающего развития «Тольятти» в Самарской области, открыли ВЭБ.РФ (оператор «Фабрики») и Газпромбанк.

Как отмечает руководитель департамента финансово-технического аудита SEVERIN DEVELOPMENT Сергей Прокаев, «Фабрика» обеспечивает рост объема инвестиций в реальный сектор российской экономики, а компания-заемщик, в свою очередь, получает льготы по кредитованию, госгарантии и поддержку государства на всех этапах реализации проекта. «В то же время возрастает ответственность заемщика перед синдикатом, и участие аккредитованного строительного эксперта (сюрвейера), имеющего опыт работы как с банком-организатором, так и со всеми участниками «Фабрики», становится крайне важным. От того, насколько эффективно будет выстроен процесс коммуникации «заемщик-сюрвейер-кредиторы», зависят сроки принятия решений, своевременное подтверждение траншей и в конечном итоге успех проекта», – заключает специалист.

Объем инвестиций в тольяттинский проект со стороны Газпромбанка составит 2,2 млрд рублей. ВЭБ.РФ предоставит 2,5 млрд рублей. Помимо кредитного финансирования, ВЭБ.РФ также участвует в капитале оператора проекта – ООО «Волгатехноол» (дочернего предприятия ПАО «КуйбышевАзот»). Суммарный объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ с учетом уставного капитала – 3,8 млрд рублей.

Согласно планам, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Пуск производства позволит ПАО «КуйбышевАзот» ежегодно выпускать 500 тыс. тонн в пересчете на моногидрат.