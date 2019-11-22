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Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия

Новости
Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия

Общественная активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк, выступающая за права женщин, опубликовала очередной видеоманифест «Насилие над женщинами? Вам по барабану!».

В нем она снова привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия, подчеркнув: в России принято закрывать глаза на то, что в каждой четвертой семье страны женщины подвергаются издевательствам и избиениям.

В видеоманифесте #НЕПОБАРАБАНУ агрессивный барабанщик стучит барабанными палочками по телам обнаженных женщин, оставляя на них страшные кровоподтеки. Все женщины, которые участвовали в съемках проекта, когда-то пострадали от бытового насилия. Анна Довгалюк называет домашнее насилие отвратительным и недопустимым преступлением против женщин, считая, что виновные в нем должны нести самое суровое наказание.

Анна Довгалюк заявляет, что домашнее насилие – это первая ступень к гораздо более страшным поступкам. По словам правозащитницы, когда происходит трагедия, как недавно в Петербурге, ее активно обсуждают везде. Но подобные чудовищные случаи – следствие ежедневных побоев женщин за закрытыми дверями, которые происходят каждый день, в каждом доме, в каждом городе.

Ранее Анна Довгалюк опубликовала два видеоманифеста в защиту женщин, вызвавших большой общественный резонанс и посвященных апскертингу (форме сексуального домогательства, заключающаяся в подглядывании и видеосъемке интимных мест женщин в общественном транспорте) и мэнспредингу (привычке некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги).