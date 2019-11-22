Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия

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В нем она снова привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия, подчеркнув: в России принято закрывать глаза на то, что в каждой четвертой семье страны женщины подвергаются издевательствам и избиениям.В видеоманифесте #НЕПОБАРАБАНУ агрессивный барабанщик стучит барабанными палочками по телам обнаженных женщин, оставляя на них страшные кровоподтеки. Все женщины, которые участвовали в съемках проекта, когда-то пострадали от бытового насилия. Анна Довгалюк называет домашнее насилие отвратительным и недопустимым преступлением против женщин, считая, что виновные в нем должны нести самое суровое наказание.Анна Довгалюк заявляет, что домашнее насилие – это первая ступень к гораздо более страшным поступкам. По словам правозащитницы, когда происходит трагедия, как недавно в Петербурге, ее активно обсуждают везде. Но подобные чудовищные случаи – следствие ежедневных побоев женщин за закрытыми дверями, которые происходят каждый день, в каждом доме, в каждом городе.Ранее Анна Довгалюк опубликовала два видеоманифеста в защиту женщин, вызвавших большой общественный резонанс и посвященных апскертингу (форме сексуального домогательства, заключающаяся в подглядывании и видеосъемке интимных мест женщин в общественном транспорте) и мэнспредингу (привычке некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги).