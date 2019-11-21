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В Саратове отметили десятилетие Рубцовского центра

Новости
В Саратове отметили десятилетие Рубцовского центра

В Областной универсальной научной библиотеке состоялось значимое для культурной жизни Саратова мероприятие.

Любители русской словесности собрались, чтобы отметить 10 лет со дня основания в нашем городе Рубцовского центра, который занимается популяризацией творчества русского поэта Николая Рубцова, а также пропагандой творчества малоизвестных саратовских поэтов и писателей XIX – XX вв.

Об основных проектах Центра, его исследовательской работе, а также издательской деятельности рассказала бессменный руководитель Центра, кандидат философских наук, член Союза журналистов России Любовь Леонидовна Чиркова. Она отметила, что Саратовский Рубцовский центр поддерживает тесные творческие контакты с другими Рубцовскими центрами России. Активисты Центра участвуют в Рубцовских и Передреевских чтениях и фестивалях в Электростали, Звенигороде, Вологде, Рязани, Тарханах. Для жителей города они регулярно проводят литературно-музыкальный конкурс «Душа хранит», посвященный памяти Николая Рубцова, литературно-музыкальные вечера, циклы авторских концертов, презентации своих книг. Активно идет популяризация творчества земляков-саратовцев.

Одним из успешных проектов Центра является издание серии «Библиотека Саратовского Рубцовского центра», книги из которой были представлены сегодня собравшимся. Это – «Мир поэта» Анатолия Передреева, «Саратовский Сократ» Олега Молоткова, «Мужицкий сфинкс» Михаила Зенкевича, «Новокрестьянский баян» Петра Орешина и «Отвори потихоньку калитку...» Алексея Будищева. Эти книги – своеобразная дань уважения нашим землякам-писателям.