В Академопере - неделя оперетт

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Откроется "Неделя оперетт" 19 ноября, во вторник, всемирно известной классикой жанра опереттой "Сильва" И. Кальмана.В авторской редакции она называлась «Княгиня чардаша» и новое имя получила именно в России, куда партитура Кальмана попала почти сразу после венской премьеры. Красавица-певица из кабаре «Орфеум» Сильва Вареску влюблена в князя Эдвина, но разве может богатый и родовитый юноша жениться на легкомысленной девушке из кабаре?! Завсегдатай «Орфеума» дядюшка Ферри считает, что может — в доказательство он расскажет один случай из жизни, который всех удивит!21 ноября состоится показ оперетты в 3-х действиях Ж. Оффенбаха «Бандиты (дело о трех миллионах)». Действие оперетты происходит в вымышленном государстве на границе с Гренадой, погрязшем в бандитизме и коррупции. Шайка бандитов, состоящая из разорившихся банкиров, казнокрадов из Правительства и уголовников, пытается провернуть «Аферу века» и украсть последние 3 миллиона, оставшиеся в государственной казне.Ж. Оффенбах изображал своих современников, едко высмеивая развращенные нравы буржуазии, продажность, тщеславие высшего общества, не щадя ни власть имущих, ни духовенство, ни полицию. Наверняка едкая политическая сатира Оффенбаха придется по вкусу и сегодняшним зрителям. «Бандитов» Оффенбаха отличают филигранные оперные ансамбли, развернутые хоровые сцены, большая группа солистов. Создатели спектакля восстановили полный текст авторской партитуры оперетты. Режиссер несколько осовременил литературную канву, что придало сюжету остроту и злободневность. Оперетта получилась с ярко выраженной антикоррупционной направленностью.Завершится марафон оперетт 23 ноября показом «Марицы» И. Кальмана . Без сомнения, эта оперетта — одно из лучших творений Кальмана. Ее часто называют «венгерской рапсодией», а романтические венгерско-цыганские мотивы оперетты с их мечтательностью и изысканным блеском импровизационных украшений — откровением «мадьярской души» композитора. «Марица» пленяет красотой мелодий, поэтичностью, полным любовных интриг и хитросплетений сюжетом.