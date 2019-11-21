21 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
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16:03 | 20 ноября
В Саратове отметили десятилетие Рубцовского центра
15:10 | 20 ноября
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14:18 | 20 ноября
III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019
13:26 | 20 ноября
В Саратове на Волге закрылась навигация
12:33 | 20 ноября
На улице Московской в Саратове высадили молодые деревья
11:42 | 20 ноября
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10:53 | 20 ноября
В рамках Выставки китайского чая эксперты обсудят актуальные проблемы чайной отрасли
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III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019

Новости
III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019

III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.

Фестиваль «Театральное Прихопёрье» завоевал приз в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра в России».
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Она присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

В финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в Самаре было представлено более 200 проектов из 51 региона России, и 2 зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.