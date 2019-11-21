III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019
III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.
Фестиваль «Театральное Прихопёрье» завоевал приз в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра в России».
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Она присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.
В финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в Самаре было представлено более 200 проектов из 51 региона России, и 2 зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.