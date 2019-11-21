В Саратове на Волге закрылась навигация

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Цель рейда - выявить нарушителей, которые несмотря на закрытие сезона навигации, выходят на маломерных судах на акваторию. Напомним, что распоряжение Губернатора области Валерия Радаева подписано 5 ноября 2019 года (№ 261-Пр), сезон навигации в Саратовской области завершен 18 ноября.Надзор по исполнению требований Постановления Губернатора осуществляется силами и средствами Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Саратовской области.Врио начальника Центра ГИМС Алексей Филичкин сообщил: "Несмотря на то, что с 18 ноября навигация для маломерного флота закрыта и выход маломерных судов на акваторию Саратовской области запрещен, встречаются несознательные граждане, которые продолжают выходить на акваторию, подвергая свою жизнь опасности. Инспекторы ГИМС проводят рейды с целью предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах, следят за тем, чтобы рыбаки-любители не выезжали на акваторию, напоминают гражданам, что выход на воду в период ледообразования категорически запрещен, раздают памятки с указанием телефонов экстренных служб. Не стоит забывать, что сейчас в регионе активно идет ледообразование, температура воды очень низкая, пренебрежение правилами может привести к печальным последствиям".Так, сегодня в ходе рейда были замечены граждане, которые, несмотря на все предупреждения, все таки вышли на акваторию. В результате рейда сегодня был составлен 1 протокол административного правонарушения, инспекторы сделали 2 предупреждения.