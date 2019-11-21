На улице Московской в Саратове высадили молодые деревья

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Накануне старые деревья были снесены. Три тополя, возраст которых около 40 лет, располагались на пешеходной зоне и угрожали безопасности горожан. Сотрудниками МБУ «Дорстрой» были выявлены признаки, характерные для биологически устаревших деревьев: прикорневые гнили, дупла, нарушающие прочность древесины, а также свыше 50% сухих ветвей.Вместо старых тополей были посажены 8-летние крупномеры, высотой около 3-х метров. Напомним, саженцы были привезены из питомника Московской области, выращены они в Польше. Всего было закуплено около 500 молодых саженцев.В МБУ «Дорстрой» отметили, что работы по замене насаждений будут проводиться, пока позволяют погодные условия. В настоящее время молодые деревья появились на Привокзальной площади, на Волжской, Мясницкой, Астраханской и других улицах города.