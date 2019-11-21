Выставка агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны открылась на саратовском вокзале
На втором этаже железнодорожного вокзала Саратов открылась выставка агитационных плакатов времён Великой Отечественной войны «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу».
Все экспонаты входят в коллекцию Саратовского областного музея краеведения. Выставка приурочена к 77-й годовщине победы советских войск в битве под Сталинградом, отмечаемой 23 ноября.
Представленные плакаты отражают ключевые события Великой Отечественной войны. Кроме того, из них можно почерпнуть информацию о буднях саратовских госпиталей и донорском движении. Также на выставке можно ознакомиться с боевыми наградами, документами и фотографиями саратовцев – участников ВОВ.
Выставка открыта для посещений на саратовском вокзале до конца текущей недели.