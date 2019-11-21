В рамках Выставки китайского чая эксперты обсудят актуальные проблемы чайной отрасли
Москвичей и гостей города ждут с 22 по 24 ноября в КВЦ «Сокольники».
Здесь пройдет Выставка китайского чая «Один пояс – один путь». На выставке свою продукцию представят 60 лучших производителей чая из провинции Фуцзянь – одного из самых главных чайных районов Китая. Вход свободный.
Масштабный культурный проект – еще одно свидетельство успешного стратегического экономического партнерства между Китаем и Россией. Выставка ждет специалистов чайного рынка России, включая представителей Horeca, оптово-закупочных и торговых предприятий, а также розничных покупателей.
Посетителей выставки смогут побывать на десятках интересных событий. Конечно, это знаменитые чайные церемонии, дегустации известных и новых сортов китайского чая, увлекательные лекции китайских и российских чайных мастеров, чайные шоу с демонстрацией различных техник заваривания чая: белого, черного и чая улун.
Представители властей и бизнеса обсудят актуальные вопросы чайной отрасли на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству в области чайной промышленности округа Цюаньчжоу и круглом столе «Китайский чай в России. Перспективы развития и сотрудничества».