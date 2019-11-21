29 ноября стартует голосование за лучший спектакль окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Старт голосования за лучший спектакль окружного фестиваля «Театральное Приволжье» назначен на 29 ноября в 14:00 (срт).
Голосование за лучшие спектакли продлится ровно 24 часа, до 14:00 30 ноября. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
Проголосовать за лучшие спектакли в двух номинациях можно будет, позвонив по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43 и набрав в тональном режиме номер спектакля.
Каждому театру присвоен свой порядковый номер:
от 1 до 14 - студенческие спектакли,
от 15 до 28 - школьные спектакли.
Подробности: vk.com/@theatres.fest-golosovanie
Напомним, от нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института (https://youtu.be/CyolCot_UcQ) и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика» (https://youtu.be/HH9oIXv6DW8). По правилам организаторов фестиваля голосование за свой регион не предполагается.