21 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:03 | 20 ноября
В Саратове отметили десятилетие Рубцовского центра
15:10 | 20 ноября
В Академопере - неделя оперетт
14:18 | 20 ноября
III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял 3 место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019
13:26 | 20 ноября
В Саратове на Волге закрылась навигация
12:33 | 20 ноября
На улице Московской в Саратове высадили молодые деревья
11:42 | 20 ноября
Выставка агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны открылась на саратовском вокзале
10:53 | 20 ноября
В рамках Выставки китайского чая эксперты обсудят актуальные проблемы чайной отрасли
10:37 | 20 ноября
29 ноября стартует голосование за лучший спектакль окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
09:48 | 20 ноября
Первые рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург и Симферополь отправляются из "Гагарина"
09:00 | 20 ноября
Более общественных территорий благоустроено в Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

29 ноября стартует голосование за лучший спектакль окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


Старт голосования за лучший спектакль окружного фестиваля «Театральное Приволжье» назначен на 29 ноября в 14:00 (срт).

Голосование за лучшие спектакли продлится ровно 24 часа, до 14:00 30 ноября. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

Проголосовать за лучшие спектакли в двух номинациях можно будет, позвонив по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43 и набрав в тональном режиме номер спектакля.

Каждому театру присвоен свой порядковый номер:

от 1 до 14 - студенческие спектакли,

от 15 до 28 - школьные спектакли.

Подробности: vk.com/@theatres.fest-golosovanie

Напомним, от нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института (https://youtu.be/CyolCot_UcQ) и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика» (https://youtu.be/HH9oIXv6DW8). По правилам организаторов фестиваля голосование за свой регион не предполагается.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код