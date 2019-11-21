Более общественных территорий благоустроено в Саратовской области
В Саратовской области по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда» благоустроены 73 общественные территории.
Работы ведутся еще на двух: в Балашове и Петровске. Также были отремонтированы 245 дворов. Об этом на заседании членов Общественного совета по вопросам ЖКХ при региональном Правительстве рассказал и.о. заместителя министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.
В своем выступлении Мышев отметил, что на 2019 год было выделено 821,3 млн. рублей для благоустройства скверов, парков, дворов Саратовской области. Участниками проекта стали все 42 муниципальных образования области.