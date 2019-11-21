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Более общественных территорий благоустроено в Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более общественных территорий благоустроено в Саратовской области

Новости


В Саратовской области по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда» благоустроены 73 общественные территории.

Работы ведутся еще на двух: в Балашове и Петровске. Также были отремонтированы 245 дворов. Об этом на заседании членов Общественного совета по вопросам ЖКХ при региональном Правительстве рассказал и.о. заместителя министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

В своем выступлении Мышев отметил, что на 2019 год было выделено 821,3 млн. рублей для благоустройства скверов, парков, дворов Саратовской области. Участниками проекта стали все 42 муниципальных образования области.
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