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Первые рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург и Симферополь отправляются из "Гагарина"

Новости


Сегодня в международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) отправился первый рейс авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Саратов – Минеральные Воды. Рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам.

Вылет из Саратова в 7:40, прибытие в Минеральные Воды в 8:30. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Сегодня же авиакомпания «ИрАэро» приступает к полетам из аэропорта «Гагарин» в Екатеринбург. Рейсы из Саратова запланированы по средам и пятницам в 13:00 по местному времени. Кроме того, накануне вечером 19 ноября авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять рейсы из аэропорта «Гагарин» в Симферополь. Улететь в Крым жители Саратовской области могут по вторникам и четвергам в 19:40 местного времени.
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