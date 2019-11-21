Первые рейсы в Минеральные Воды, Екатеринбург и Симферополь отправляются из "Гагарина"
Сегодня в международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) отправился первый рейс авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Саратов – Минеральные Воды. Рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам.
Вылет из Саратова в 7:40, прибытие в Минеральные Воды в 8:30. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Сегодня же авиакомпания «ИрАэро» приступает к полетам из аэропорта «Гагарин» в Екатеринбург. Рейсы из Саратова запланированы по средам и пятницам в 13:00 по местному времени. Кроме того, накануне вечером 19 ноября авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять рейсы из аэропорта «Гагарин» в Симферополь. Улететь в Крым жители Саратовской области могут по вторникам и четвергам в 19:40 местного времени.