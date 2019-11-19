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В Саратовском академическом театре оперы и балета пройдет «Неделя оперетт»

Новости


С 19 по 23 ноября 2019 года в Саратовском академическом театре оперы и балета пройдет «Неделя оперетт».

Откроется акция 19 ноября, во вторник, всемирно известной опереттой «Сильва» И. Кальмана.

21 ноября состоится показ оперетты в 3-х действиях Ж. Оффенбаха «Бандиты (дело о трех миллионах)». Создатели спектакля восстановили полный текст авторской партитуры оперетты. Режиссер несколько осовременил литературную канву, что придало сюжету остроту и злободневность.

Завершится марафон оперетт 23 ноября показом «Марицы» И. Кальмана . Без сомнения, эта оперетта — одно из лучших творений Кальмана. Ее часто называют «венгерской рапсодией».