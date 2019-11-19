Доктора областной детской клинической больницы провели медосмотр детей с ограниченными возможностями здоровья
17 ноября на базе Саратовской областной детской клинической больницы состоялась акция по медицинскому осмотру врачами узких специальностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Осмотр провели неврологи, ортопеды, офтальмологи, хирурги, нефрологи, гастроэнтерологи, сотрудники кафедр СГМУ, генетики, психиатры, клинические психологи, медицинские реабилитологи, онкологи и другие узкие специалисты.
Представители медико-социальной экспертизы провели консультации по вопросам освидетельствования для присвоения группы инвалидности.
В ходе осмотра по показаниям врачей были проведены рентгенография, забор крови в генетической лаборатории, ЭКГ и другие. Все дети получили рекомендации о продолжении лечения и наблюдения специалистами по месту жительства. Несколько человек направлены на госпитализацию в областную детскую клиническую больницу.
Всего в акции приняли участие более 40 человек, в том числе дети из Саратова, Энгельса, Балаково и Красноармейска.