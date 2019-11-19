19 ноября 2019 ВТОРНИК
Новости
16:17 | 19 ноября
В Саратовском академическом театре оперы и балета пройдет «Неделя оперетт»
15:23 | 19 ноября
Доктора областной детской клинической больницы провели медосмотр детей с ограниченными возможностями здоровья
14:36 | 19 ноября
Саратов станет участником международной акции #ЩедрыйВторник
13:51 | 19 ноября
Саратовский областной педагогический колледж отмечает свое 95-летие
12:30 | 19 ноября
Саратовские школьные команды примут участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности
11:21 | 19 ноября
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Сочи
10:28 | 19 ноября
ООО «КаМаРетрэд» – как завершающий цикл производства ЦМК шин КАМА и КАМА PRO
09:38 | 19 ноября
Дмитрий Песков расскажет о медиагрантах Русского географического общества
09:00 | 19 ноября
Буровики в Саратовской области построили новую производственную базу
17:20 | 18 ноября
Сто десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратов станет участником международной акции #ЩедрыйВторник

Новости


3 декабря текущего года в Саратове пройдёт международная акция #ЩедрыйВторник.

В качестве организатора мероприятия в России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Организация занимается управлением благотворительными программами, организацией грантовых конкурсов и другим.

Мероприятие нацелено на развитие культуры благотворительности и вовлечение в эту деятельность всё большего количества людей. Суть акции состоит в том, что в этот день участники совершают добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет. Участникам акции открываются возможности сотрудничества с другими некоммерческими организациями, представителями бизнеса и СМИ.

К участию в мероприятии допускаются любые неполитические организации и частные лица. Механизм сбора средств также свободен. Целевыми организациями данной инициативы являются некоммерческие организации и социально ответственные компании. В этот день они могут проинформировать общественность о своей деятельности, а также привлечь внимание к проблемам, на решение которых направлена работа организации.

В прошлом, за период 2016-2018 годов в акции приняли участие порядка 2700 организаций из всех регионов России. Они провели около 5000 благотворительных событий. Благодаря этой деятельности, в дни проведения акций пожертвования возросли в два раза.