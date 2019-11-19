Саратовский областной педагогический колледж отмечает свое 95-летие

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В 1937 году техникум был переименован в школьное педагогическое училище, ориентированное на подготовку учителей. 1944 год ознаменовался открытием дошкольного педагогического училища, которое стало готовить работников дошкольных учреждений, а педагогическое школьное училище – учителей начальных школ.В 1997 году училище получило статус Саратовского педагогического колледжа. В 2003 году колледж был переименован в Саратовский социально-педагогический колледж с филиалами в городах Аткарск и Энгельс. В 2006 году стал именоваться Саратовский областной социально-педагогический колледж. В 2008 году в колледже открыта новая специальность «Физическая культура».В 2013 году учреждение получило ныне действующее наименование – Саратовский областной педагогический колледж. В настоящее время в колледже трудятся 67 преподавателей. Среди них четыре Заслуженных учителя РФ, 28 Почетных работников системы образования, пять Отличников народного просвещения, четыре кандидата наук, один доктор наук, шесть победителей областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО», победитель Всероссийского конкурса «Самый классный классный», победители регионального конкурса молодых педагогов «Профи XXI век», победитель областного конкурса «Лучший куратор профессиональной образовательной организации».Значимым событием для колледжа стало его включение с 2016 года в чемпионатное движение WorldSkills Russia. С этого времени колледж является организатором соревнований по двум компетенциям, а студенты колледжа, которые в течение этих лет занимали призовые места, участвовали в дальнейших состязаниях в Мордовии, Якутии и Ярославле. С 2017 года колледж в числе образовательных учреждений, где в пилотном режиме проходит демонстрационный экзамен по методике Worldskills Russia.Накануне 95-летнего юбилея во второй раз колледж стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации - 2019», что стало подтверждением высокого качества подготовки специалистов и статуса колледжа как одного из ведущих учреждений педагогической направленности.