Саратовские школьные команды примут участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности
В рамках проекта министерства финансов России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Саратовская область вошла в 15 регионов России, где проходит Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности.
Чемпионат направлен на повышение уровня знаний обучающихся в области финансовой грамотности. Учащиеся в рамках чемпионата смогут применить на практике теоретические знания по семейному бюджету, финансовому планированию, кредитованию, страхованию и другим вопросам.
В Саратовской области в чемпионате примут участие 33 команды – это около 300 школьников из школ городов Саратов (12 команд), Энгельс (10 команд) и Балаково (11 команд).
Чемпионат включает 4 этапа:
- школьный (ноябрь-декабрь),
- муниципальный (г. Саратов – февраль 2020 года, г. Энгельс и г. Балаково – март 2020 года),
- региональный (апрель 2020 года, Саратов),
- федеральный (сентябрь 2020 года).
В ноябре-декабре проходит школьный этап чемпионата в городах Саратов, Энгельс и Балаково. Командные соревнования проходят в два дня: в первый день проходит коммуникативный турнир, во второй день – финансовые бои.