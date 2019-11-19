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Саратовские школьные команды примут участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности

Новости
Саратовские школьные команды примут участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности

В рамках проекта министерства финансов России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Саратовская область вошла в 15 регионов России, где проходит Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности.

Чемпионат направлен на повышение уровня знаний обучающихся в области финансовой грамотности. Учащиеся в рамках чемпионата смогут применить на практике теоретические знания по семейному бюджету, финансовому планированию, кредитованию, страхованию и другим вопросам.

В Саратовской области в чемпионате примут участие 33 команды – это около 300 школьников из школ городов Саратов (12 команд), Энгельс (10 команд) и Балаково (11 команд).

Чемпионат включает 4 этапа:

- школьный (ноябрь-декабрь),

- муниципальный (г. Саратов – февраль 2020 года, г. Энгельс и г. Балаково – март 2020 года),

- региональный (апрель 2020 года, Саратов),

- федеральный (сентябрь 2020 года).

В ноябре-декабре проходит школьный этап чемпионата в городах Саратов, Энгельс и Балаково. Командные соревнования проходят в два дня: в первый день проходит коммуникативный турнир, во второй день – финансовые бои.