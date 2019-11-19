Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Сочи

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Рейс будет выполняться частотой два раза в неделю по вторникам и субботам. Вылет из Саратова в 1:40, прибытие в «курортную столицу» России в 2:40. Вернуться в Саратов можно будет в эти же дни – вылет из Сочи в 3:40 (по местному времени). Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.Начиная с 19 ноября авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полетов в «столицу Урала», город Екатеринбург, рейсы из аэропорта «Гагарин» в аэропорт Кольцово будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам. Вылет из «Гагарина» в 13:00. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет во вторник и четверг 17:40. Полеты в Минеральные Воды авиакомпания «ИрАэро» будет осуществлять из Саратова по средам и пятницам в 07:40 по местному времени. На Крымский полуостров в город Симферополь можно будет улететь из Саратова по вторникам и четвергам в 19:40.С 27 октября аэропорт «Гагарин» перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года. Из Саратова в зимний период запланировано выполнение рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды, Сочи и Дубай.Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание».