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ООО «КаМаРетрэд» – как завершающий цикл производства ЦМК шин КАМА и КАМА PRO

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ООО «КаМаРетрэд» – как завершающий цикл производства ЦМК шин КАМА и КАМА PRO

Какие шины подходят для восстановления и как они проходят отбор на завод ООО «КаМаРетрэд», рассказал Рустем Мухлисов, и.о. генерального директора ООО «КаМаРетрэд».

Предприятие входит в состав Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
По его словам, для восстановления подходят только те модели шин, которые имеют пригодный для этого каркас. Это зависит от многих факторов. В первую очередь, от культуры эксплуатации. Например, 70% ЦМК шин КАМА и KAMA PRO подлежат восстановлению, что является очень хорошим показателем.

«Если в среднем новая шина имеет ресурс 250-300 тыс. км, то, например, ходимость ЦМК шин КАМА с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора увеличивается до 700 тыс. км, а стоимость одного километра пробега снижается до пяти копеек. При этом затраты предприятия или автовладельца на восстановление каркасов будут на 40%-50% ниже, чем на покупку новых шин», – отметил Рустем Мухлисов.

Первый этап отбора каркасов заключается в визуальном осмотре. Любой автовладелец может провести его самостоятельно или совместно со специалистом завода ООО «КаМаРетрэд». После этого каркас отправляется на завод, где проводится тщательная инспекция каркаса в несколько стадий. Его ожидает повторный осмотр на специальном стенде на предмет внешних и внутренних дефектов, проверка на ширографе на предмет наличия микропузырей в слоях резины, проверка на наличие боковых грыж и вздутий на специальном станке под давлением.

Далее происходит производственный процесс по восстановлению каркаса. На выходе автовладелец получает надежную и качественную продукцию – восстановленную шину KAMARETREAD.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kamaretread-budushchee-za-tekhnologiyami-vosstanovleniya