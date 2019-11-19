Дмитрий Песков расскажет о медиагрантах Русского географического общества
25 ноября 2019 года в 12:00 (мск) председатель Медиа-совета Русского географического общества Дмитрий Песков проведет пресс-конференцию, посвященную старту конкурса медиагрантов РГО.
Для региональных СМИ будет организована интернет-трансляция встречи. Доступ к трансляции (с возможностью задавать вопросы в чате) будет предоставлен после прохождения аккредитации.
Русское географическое общество выделяет медиагранты с 2010 года. За девять лет гранты получили 247 проектов, на эти цели выделено 538,2 миллиона рублей. Максимальный размер гранта – 1,8 миллиона рублей.