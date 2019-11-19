Буровики в Саратовской области построили новую производственную базу
В селе Безымянное Энгельсского района буровики закончили строительство и получили разрешение на ввод в эксплуатацию базы производственного и технического обслуживания бурового оборудования.
База выполняет целый ряд функций. Это и обслуживание нефтепромыслового оборудования, и ремонт насосно-компрессорных и других труб. Кроме того, на базе предусмотрены автотранспортный цех, погрузо-разгрузочная площадка с козловым краном для отправки грузов железнодорожным транспортом, административный корпус, бытовые и складские помещения.
Разработчики отмечают, что площадка построена с учетом всех экологических и природоохранных нормативов.
База способна обслуживать все буровое оборудование компании.
На площадке планируется создание 115 рабочих мест.