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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Буровики в Саратовской области построили новую производственную базу

Новости


В селе Безымянное Энгельсского района буровики закончили строительство и получили разрешение на ввод в эксплуатацию базы производственного и технического обслуживания бурового оборудования.

База выполняет целый ряд функций. Это и обслуживание нефтепромыслового оборудования, и ремонт насосно-компрессорных и других труб. Кроме того, на базе предусмотрены автотранспортный цех, погрузо-разгрузочная площадка с козловым краном для отправки грузов железнодорожным транспортом, административный корпус, бытовые и складские помещения.

Разработчики отмечают, что площадка построена с учетом всех экологических и природоохранных нормативов.

База способна обслуживать все буровое оборудование компании.

На площадке планируется создание 115 рабочих мест.
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