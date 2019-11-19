19 ноября 2019 ВТОРНИК
Новости
16:17 | 19 ноября
В Саратовском академическом театре оперы и балета пройдет «Неделя оперетт»
15:23 | 19 ноября
Доктора областной детской клинической больницы провели медосмотр детей с ограниченными возможностями здоровья
14:36 | 19 ноября
Саратов станет участником международной акции #ЩедрыйВторник
13:51 | 19 ноября
Саратовский областной педагогический колледж отмечает свое 95-летие
12:30 | 19 ноября
Саратовские школьные команды примут участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности
11:21 | 19 ноября
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Сочи
10:28 | 19 ноября
ООО «КаМаРетрэд» – как завершающий цикл производства ЦМК шин КАМА и КАМА PRO
09:38 | 19 ноября
Дмитрий Песков расскажет о медиагрантах Русского географического общества
09:00 | 19 ноября
Буровики в Саратовской области построили новую производственную базу
17:20 | 18 ноября
Сто десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Сто десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области

Новости
Сто десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 18.11.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 109,8 тыс. тонн молока, что составляет 102,3% к уровню 2018 года.

Валовой надой молока за сутки составил 329 тонн (107,2% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 16,4 кг (+1,3 кг к 2018 году).

В производстве молока лидируют Марксовский (51369 т), Базарно-Карабулакский (7056 т), Пугачевский (6112 т), Калининский (5458 т), Татищевский (5544 т) и Новобурасский (4517 т) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (16,4 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (30,3 кг) и Энгельсского (22,2 кг) муниципальных районов.