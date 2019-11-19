Сто десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 18.11.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 109,8 тыс. тонн молока, что составляет 102,3% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 329 тонн (107,2% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 16,4 кг (+1,3 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (51369 т), Базарно-Карабулакский (7056 т), Пугачевский (6112 т), Калининский (5458 т), Татищевский (5544 т) и Новобурасский (4517 т) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (16,4 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (30,3 кг) и Энгельсского (22,2 кг) муниципальных районов.