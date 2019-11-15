"Хоккей без барьеров": продолжение следует

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Проект нацелен на создание условий для занятий спортом детей с инвалидностью. В его рамках в следующую пятницу, 22 ноября, на ледовой арене "Кристалл" города Балаково детский следж-хоккейный клуб "Крылья" проведет показательный матч. Игра юных следжеров с последующим мастер-классом для желающих ни что иное как своеобразная презентация проекта авторства тренера Сергея Родионова. Сергей Валерьевич выражает уверенность, что выездной матч в Балаков это только начало. В частности, в ближайшем будущем запланированы открытые занятия в Энгельсе и Вольске.Проект "Хоккей без барьеров", целью которого являются регулярные занятия адаптивным хоккеем доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья, получил поддержку Фонда президентских грантов. "Тренировки планируется организовать по трём направлениям: флорбол и хоккей на полу для детей с ментальными нарушениями, следж-хоккей для детей с повреждениями опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом, хоккей с шайбой для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - подчеркивает господин Родионов.Проект «Хоккей без барьеров» стартовал в Саратове в 2017 году. В этом году планируется привлечь детей из других населенных пунктов области, в первую очередь, городов, где новые команды следж-хоккеистов смогут тренироваться на искусственном льду.Как полагает автор и идейный вдохновитель проекта Сергей Родионов, «привлечение новых участников, в том числе новой, не охваченной ранее проектом категории детей с ослабленным зрением, станет новым этапом развития адаптивного хоккея не только в саратовском регионе, но и в масштабе страны, откроет для ребят возможность реабилитации и социализации в растущем сообществе адаптивного хоккея».Учебно-тренировочные сборы для детей планируется проводить во время школьных каникул в Саратове. В 2019-2020 годах запланировано пять учебно-тренировочных сборов, а также участие детей в трех турнирах в нашем регионе и в двух спортивных мероприятиях за ее пределами, - уточняет пресс-служба правительства Саратовской области.