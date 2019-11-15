Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году
Сегодня в Балашове проходит рейтинговое голосование по определению общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В 9.00 открылись девять счетных участков (их перечень указан на сайте районной администрации - http://baladmin.ru). Отдать свой голос могут жители Балашова в возрасте от 14 лет.
Можно выбрать одну или две общественные территории из пяти предложенных:
- Парк им. Куйбышева (центральная часть) от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, включая Монумент Славы;
- Проспект Космонавтов от улицы Энтузиастов до улицы 50 лет ВЛКСМ, а также транспортное кольцо на въезде со стороны Саратова;
- Сквер по улице Карла Маркса от улицы Софинского до улицы 167 Стрелковой дивизии;
- Общественное пространство в районе хоккейной коробки на территории восточной части микрорайона «Военный городок»;
- Сквер на улице Титова в микрорайоне «Рабочий городок».
Напомним, в этом году в регионе по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут отремонтированы 75 общественных территорий. В 2020 году благоустройство продолжится. Жители региона принимают активное участие в формировании списка мест благоустройства.
Рейтинговое голосование в муниципалитетах с численностью свыше 20 тысяч человек (Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов) пройдет до 1 декабря 2019 года.
В муниципалитетах, где численность населения менее 20 тысяч человек, состоятся общественные обсуждения по отбору парков, скверов, площадей. О дате и времени проведения мероприятий жителей оповещают районные администрации.