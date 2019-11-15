Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году

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В 9.00 открылись девять счетных участков (их перечень указан на сайте районной администрации - http://baladmin.ru). Отдать свой голос могут жители Балашова в возрасте от 14 лет.Можно выбрать одну или две общественные территории из пяти предложенных:- Парк им. Куйбышева (центральная часть) от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, включая Монумент Славы;- Проспект Космонавтов от улицы Энтузиастов до улицы 50 лет ВЛКСМ, а также транспортное кольцо на въезде со стороны Саратова;- Сквер по улице Карла Маркса от улицы Софинского до улицы 167 Стрелковой дивизии;- Общественное пространство в районе хоккейной коробки на территории восточной части микрорайона «Военный городок»;- Сквер на улице Титова в микрорайоне «Рабочий городок».Напомним, в этом году в регионе по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут отремонтированы 75 общественных территорий. В 2020 году благоустройство продолжится. Жители региона принимают активное участие в формировании списка мест благоустройства.Рейтинговое голосование в муниципалитетах с численностью свыше 20 тысяч человек (Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов) пройдет до 1 декабря 2019 года.В муниципалитетах, где численность населения менее 20 тысяч человек, состоятся общественные обсуждения по отбору парков, скверов, площадей. О дате и времени проведения мероприятий жителей оповещают районные администрации.