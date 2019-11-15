15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:19 | 15 ноября
"Хоккей без барьеров": продолжение следует
16:09 | 15 ноября
Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году
15:18 | 15 ноября
В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»
14:37 | 15 ноября
Лучшие преподаватели среднего звена пройдут педагогический лабиринт и проведут уроки за пятнадцать минут
13:47 | 15 ноября
На 28-ом Саратовском международном органном фестивале впервые выступит ведущий финский органист Вилли Урпонен
12:55 | 15 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
12:00 | 15 ноября
«Волжская волна» побывала в Балтае, Новых Бурасах и Базарном Карабулаке
10:57 | 15 ноября
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
10:02 | 15 ноября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"
09:14 | 15 ноября
Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году

Новости
Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году

Сегодня в Балашове проходит рейтинговое голосование по определению общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 9.00 открылись девять счетных участков (их перечень указан на сайте районной администрации - http://baladmin.ru). Отдать свой голос могут жители Балашова в возрасте от 14 лет.

Можно выбрать одну или две общественные территории из пяти предложенных:

- Парк им. Куйбышева (центральная часть) от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, включая Монумент Славы;

- Проспект Космонавтов от улицы Энтузиастов до улицы 50 лет ВЛКСМ, а также транспортное кольцо на въезде со стороны Саратова;

- Сквер по улице Карла Маркса от улицы Софинского до улицы 167 Стрелковой дивизии;

- Общественное пространство в районе хоккейной коробки на территории восточной части микрорайона «Военный городок»;

- Сквер на улице Титова в микрорайоне «Рабочий городок».

Напомним, в этом году в регионе по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут отремонтированы 75 общественных территорий. В 2020 году благоустройство продолжится. Жители региона принимают активное участие в формировании списка мест благоустройства.

Рейтинговое голосование в муниципалитетах с численностью свыше 20 тысяч человек (Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов) пройдет до 1 декабря 2019 года.

В муниципалитетах, где численность населения менее 20 тысяч человек, состоятся общественные обсуждения по отбору парков, скверов, площадей. О дате и времени проведения мероприятий жителей оповещают районные администрации.