В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»
18 ноября 2019 года в 13:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия».
Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения российского и советского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова и приурочено к Всероссийскому дню призывника.
М.Т. Калашников – человек-легенда. Его фамилия стала гордостью и славой России, нашим мировым брендом. Его всемирно известное изобретение автомат АК-47 стало революцией в военном деле и прославило своего изобретателя на весь мир.
Участники мероприятия совершат увлекательное виртуальное путешествие в прошлое по страницам российской истории. Они услышат рассказ о судьбе конструктора-оружейника, пережившего Великую Отечественную войну, всю жизнь проработавшего в Ижевске на заводе Ижмаш. И, конечно, попробуют разгадать загадку автомата Калашникова, который по надежности и простоте конструкции на десятилетия намного обогнал все остальное стрелковое оружие мира.
В вечере примут участие вокалисты Городского Дома культуры национального творчества.