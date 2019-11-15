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В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»

Новости
В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»

18 ноября 2019 года в 13:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия».

Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения российского и советского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова и приурочено к Всероссийскому дню призывника.

М.Т. Калашников – человек-легенда. Его фамилия стала гордостью и славой России, нашим мировым брендом. Его всемирно известное изобретение автомат АК-47 стало революцией в военном деле и прославило своего изобретателя на весь мир.

Участники мероприятия совершат увлекательное виртуальное путешествие в прошлое по страницам российской истории. Они услышат рассказ о судьбе конструктора-оружейника, пережившего Великую Отечественную войну, всю жизнь проработавшего в Ижевске на заводе Ижмаш. И, конечно, попробуют разгадать загадку автомата Калашникова, который по надежности и простоте конструкции на десятилетия намного обогнал все остальное стрелковое оружие мира.

В вечере примут участие вокалисты Городского Дома культуры национального творчества.