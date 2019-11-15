Лучшие преподаватели среднего звена пройдут педагогический лабиринт и проведут уроки за пятнадцать минут
19 ноября в Саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений (г. Саратов ул. Рабочая, 14) пройдет финал областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО - 2019».
Зональные этапы конкурса в течение октября прошли в Калининске, Балакове, Саратове, Энгельсе, Озинках, Базарном Карабулаке, Новоузенске.
По итогам зональных этапов за победу в финале будут бороться Ольга Рахматуллина (Ершовский агропромышленный лицей), Елена Балякина (Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В. Грибанова), Ольга Дюкарева (Базарнокарабулакский техникум агробизнеса), Ольга Калмыкова (Энгельский механико-технологический техникум), Вера Игнатьева (Саратовский областной педагогический колледж), Вадим Кореньков (Саратовский техникум отраслевых технологий), Валерий Арнаутов (Балашовский техникум механизации сельского хозяйства), Гульназ Батыргалиева (Новоузенский агротехнологический техникум).
В финале конкурса участники представят свои визитки, пройдут педагогический лабиринт и покажут мастер-классы. Во время мастер-класса педагогам предстоит за 15 минут продемонстрировать опыт внедрения инновационных педагогических практик системы среднего профессионального образования. Затем в актовом зале пройдет торжественная церемония награждения.