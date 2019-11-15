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На 28-ом Саратовском международном органном фестивале впервые выступит ведущий финский органист Вилли Урпонен

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21 ноября на 28-ом Саратовском международном органном фестивале впервые выступит ведущий финский органист Вилли Урпонен.

Вилли Урпонен признан лучшим европейским исполнителем И.С. Баха. Он многие годы с успехом выступает на крупных органных фестивалях в качестве солиста и в ансамблях с оркестрами в европейских странах, Японии, Южной Корее, Китае и России. Как прекрасный аккомпаниатор он высоко ценится выдающимися вокалистами, инструменталистами и хорами. Журнал органистов США «American Organist» писал от 15.01.2016 года: «Вилле Урпонен - органист с превосходным мастерством и великолепными техническими способностями, первый среди равных в Западной Европе и Северной Америке». Вилле Урпонен преподаёт орган в Академии Сибелиуса в качестве профессора, даёт мастер-классы в Европе, США, Китае и Южной Корее, руководит Международным органным фестивалем Финляндии. Вилле - Председатель Совета органистов европейских странах. В сольной части программы «Звёздная россыпь. От Баха до Пьяццоллы» он исполнит лучшие органные сочинения И.С. Баха, Камиля Сен-Санса, Луи Вьерна, Луи Лефебюр-Вели.

Выдающийся саратовский скрипач, главный дирижёр оркестра Саратовской консерватории, кандидат искусствоведения, Заслуженный артист России, профессор Сергей Нестеров исполнит с Вилли Урпоненом 7 популярных пьес Джорджа Гершвина, Джона Уильямса, Лонарда Бернстайна и Астора Пьяццоллы