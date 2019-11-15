«Волжская волна» побывала в Балтае, Новых Бурасах и Базарном Карабулаке
С большим успехом прошли очередные мероприятия Приволжской книжной палаты в рамках проекта «Волжская волна» в районах области.
С любовью к Книге» в Балтайском, Базарно-Карабулакском и Новобурасском районах. Как обычно, встречи состоялись в библиотеках и Домах культуры районов. Перед любителями чтения и литературы выступили авторы: заслуженный деятель культуры России, член союза писателей Владимир Масян и актер-сценарист, режиссер и писатель Юрий Жук. Директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов провел традиционную литературную викторину и награждение активных читателей и любителей книги. Библиотекам и школам районов были вручены книжные подарки, сформированные Приволжской книжной палатой и Правительством Москвы.