15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Новости
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки


Они пройдут в предстоящую субботу, 16 ноября, на Театральной площади, а также на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

По информации министерства сельского хозяйства области, в рамках проведения ярмарки на Театральной площади состоится презентация Александрово-Гайского, Аткарского, Дергачевского, Калининского районов области. Презентация районов будет сопровождаться концертной программой.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.