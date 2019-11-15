Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Они пройдут в предстоящую субботу, 16 ноября, на Театральной площади, а также на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).
По информации министерства сельского хозяйства области, в рамках проведения ярмарки на Театральной площади состоится презентация Александрово-Гайского, Аткарского, Дергачевского, Калининского районов области. Презентация районов будет сопровождаться концертной программой.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.