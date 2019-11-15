15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:19 | 15 ноября
"Хоккей без барьеров": продолжение следует
16:09 | 15 ноября
Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году
15:18 | 15 ноября
В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»
14:37 | 15 ноября
Лучшие преподаватели среднего звена пройдут педагогический лабиринт и проведут уроки за пятнадцать минут
13:47 | 15 ноября
На 28-ом Саратовском международном органном фестивале впервые выступит ведущий финский органист Вилли Урпонен
12:55 | 15 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
12:00 | 15 ноября
«Волжская волна» побывала в Балтае, Новых Бурасах и Базарном Карабулаке
10:57 | 15 ноября
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
10:02 | 15 ноября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"
09:14 | 15 ноября
Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"

Новости / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"


Встреча проходила вчера, 14 ноября, в ФОКе "Юбилейный".

После уверенной победы на выезде в Астрахани над местным "Динамо" болельщики ожидали не меньшего куража от своих любимцев в домашнем матче. Однако начало первого тайма получилось обескураживающим - гости ушли в отрыв, проведя четыре безответных мяча. По ходу первого тайма хозяева пытались догнать соперников, в какой-то момент им удалось сократить отрыв до минимума, однако в концовке тайма они вновь были не на высоте, позволив соперникам уйти на перерыв с комфортным заделом в пять мячей - 13:18.

В начале второго игрового отрезка была вновь предпринята попытка отыграться, однако "медведи" продолжали вести практически до последних минут. Сравнять счет "аграрии" смогли только в самой концовке встречи. Получив таким образом психологическое преимущество, наши гандболисты уже не могли упустить удачу и завершили матч в свою пользу - 30:29.

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", эта победа позволила команде укрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице с 13 набранными очками. Следующий матч "желто-черные" проведут в Краснодаре 20 ноября против одного из своих преследователей - "СКИФа", у которого 11 очков.