Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"

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После уверенной победы на выезде в Астрахани над местным "Динамо" болельщики ожидали не меньшего куража от своих любимцев в домашнем матче. Однако начало первого тайма получилось обескураживающим - гости ушли в отрыв, проведя четыре безответных мяча. По ходу первого тайма хозяева пытались догнать соперников, в какой-то момент им удалось сократить отрыв до минимума, однако в концовке тайма они вновь были не на высоте, позволив соперникам уйти на перерыв с комфортным заделом в пять мячей - 13:18.В начале второго игрового отрезка была вновь предпринята попытка отыграться, однако "медведи" продолжали вести практически до последних минут. Сравнять счет "аграрии" смогли только в самой концовке встречи. Получив таким образом психологическое преимущество, наши гандболисты уже не могли упустить удачу и завершили матч в свою пользу - 30:29.По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", эта победа позволила команде укрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице с 13 набранными очками. Следующий матч "желто-черные" проведут в Краснодаре 20 ноября против одного из своих преследователей - "СКИФа", у которого 11 очков.