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Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП

Новости
Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП


Донорская акция была посвящена посвящена Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

По информации министерства здравоохранения области, мероприятие проходило на базе Областного центра переливания крови. Сдавая кровь, инспекторы намерены привлечь внимание саратовцев к последствиям аварий, напомнить о необходимости оказания помощи пострадавшим, призвать к уважению, соблюдению правил и культуры дорожного движения.

- Ежедневно на саратовских дорогах получают травмы десятки взрослых и детей. Бывают ситуации, когда только своевременное переливание крови – единственная возможность спасти жизнь, - рассказала сотрудник автоинспекции Саратова Анна Сошнева, которая также приняла участие в акции.

Донорами крови стали более 50 сотрудников ГИБДД. В центре переливания крови отметили, что такое мероприятие у них впервые, а среди инспекторов есть ценные доноры с редкой группой крови.