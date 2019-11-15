Сотрудники Госавтоинспекции Саратова сдали кровь для пострадавших в ДТП
Донорская акция была посвящена посвящена Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
По информации министерства здравоохранения области, мероприятие проходило на базе Областного центра переливания крови. Сдавая кровь, инспекторы намерены привлечь внимание саратовцев к последствиям аварий, напомнить о необходимости оказания помощи пострадавшим, призвать к уважению, соблюдению правил и культуры дорожного движения.
- Ежедневно на саратовских дорогах получают травмы десятки взрослых и детей. Бывают ситуации, когда только своевременное переливание крови – единственная возможность спасти жизнь, - рассказала сотрудник автоинспекции Саратова Анна Сошнева, которая также приняла участие в акции.
Донорами крови стали более 50 сотрудников ГИБДД. В центре переливания крови отметили, что такое мероприятие у них впервые, а среди инспекторов есть ценные доноры с редкой группой крови.