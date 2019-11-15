В России появилось приложение для предпринимателей Zoon.Business
В России создано специальное бесплатное приложение для предпринимателей Zoon.Business.
Сервис Zoon разработал инструмент, работающий на платформах iOS и Android. Задача приложения – управлять с помощью смартфона страницей организации на рекомендательном сервисе.
Предприниматели, воспользовавшись приложением, имеют возможность поддерживать актуальную информацию о компании, загружать на страницу новые фотографии, акции, сертификаты, обновлять описания специалистов, услуги и цены. В приложении видны отзывы клиентов, предприниматели могут отвечать на их комментарии. Для премиум-партнеров Зуна открыт доступ к отслеживанию записей и звонков, каналов и количества клиентов.
По словам СЕО Зуна Ильи Мутовина, сервис, запуская приложение, преследует одну цель – сделать работу предпринимателей малого и среднего бизнеса в России максимально удобной и простой. Чтобы у них была возможность легко презентовать себя в интернете, находить лояльных клиентов, отслеживать в работе своего бизнеса слабые места.
Сервис Zoon разработал инструмент, работающий на платформах iOS и Android. Задача приложения – управлять с помощью смартфона страницей организации на рекомендательном сервисе.
Предприниматели, воспользовавшись приложением, имеют возможность поддерживать актуальную информацию о компании, загружать на страницу новые фотографии, акции, сертификаты, обновлять описания специалистов, услуги и цены. В приложении видны отзывы клиентов, предприниматели могут отвечать на их комментарии. Для премиум-партнеров Зуна открыт доступ к отслеживанию записей и звонков, каналов и количества клиентов.
По словам СЕО Зуна Ильи Мутовина, сервис, запуская приложение, преследует одну цель – сделать работу предпринимателей малого и среднего бизнеса в России максимально удобной и простой. Чтобы у них была возможность легко презентовать себя в интернете, находить лояльных клиентов, отслеживать в работе своего бизнеса слабые места.