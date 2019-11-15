15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
21:17 | 14 ноября
В России появилось приложение для предпринимателей Zoon.Business
17:00 | 14 ноября
В Саратове пройдет XXI фестиваль японской культуры
16:18 | 14 ноября
Венчурный проект в аграрной сфере запускает холдинг АО «ИАФ»
15:18 | 14 ноября
В Историческом парке пройдет лекторий о создании музейного пространства
14:38 | 14 ноября
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13:53 | 14 ноября
В Саратове обсудили развитие мелиорации в регионе
13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В России появилось приложение для предпринимателей Zoon.Business

Новости
В России создано специальное бесплатное приложение для предпринимателей Zoon.Business.

В России появилось приложение для предпринимателей Zoon.Business

Сервис Zoon разработал инструмент, работающий на платформах iOS и Android. Задача приложения – управлять с помощью смартфона страницей организации на рекомендательном сервисе.
Предприниматели, воспользовавшись приложением, имеют возможность поддерживать актуальную информацию о компании, загружать на страницу новые фотографии, акции, сертификаты, обновлять описания специалистов, услуги и цены. В приложении видны отзывы клиентов, предприниматели могут отвечать на их комментарии. Для премиум-партнеров Зуна открыт доступ к отслеживанию записей и звонков, каналов и количества клиентов.
По словам СЕО Зуна Ильи Мутовина, сервис, запуская приложение, преследует одну цель – сделать работу предпринимателей малого и среднего бизнеса в России максимально удобной и простой. Чтобы у них была возможность легко презентовать себя в интернете, находить лояльных клиентов, отслеживать в работе своего бизнеса слабые места.
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