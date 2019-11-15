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В Саратове пройдет XXI фестиваль японской культуры

Новости


15 – 17 ноября 2019 года в Саратове пройдет XXI фестиваль японской культуры.

Торжественная церемония открытия пройдет 15 ноября 2019 года в 15.00 в Доме кино (Саратов, Октябрьская, 43). Планируется, что в мероприятии примет участие Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Посольства Японии в России господин Тосихиро Аики.

В программе – кинофестиваль и мастер-классы по каллиграфии от Каори Исидзима (Япония) в художественном музее им. А.Н. Радищева и Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова.

В рамках кинофестиваля саратовцы смогут увидеть три кинофильма и аниме:

15 ноября, 15.00 – «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви»;

16 ноября, 14.00 – Попин Q (аниме);

16 ноября, 16.00 – «Папины обеды»;

17 ноября, 15.00 – «Каждый день – хороший день».