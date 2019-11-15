15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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Венчурный проект в аграрной сфере запускает холдинг АО «ИАФ»

Новости
Венчурный проект в аграрной сфере запускает холдинг АО «ИАФ»

АО «Инвестиционно-Аграрный Фонд» сообщил о запуске венчурного проекта в аграрной сфере. Венчурный фонд крупного землевладельца – аграрного холдинга АО «ИАФ» – займется поиском и финансированием передовых технологических разработок в области механизации производства сельскохозяйственной продукции и автоматизации выращивания культур. Наиболее перспективные проекты будут внедрены на собственных сельскохозяйственных объектах холдинга.

Основная задача венчурного фонда – преодоление инновационного отставания от зарубежных конкурентов, а также оптимизация технологий в пользу инновационного подхода. АО «ИАФ» в скором времени планирует провести мощную рекламную кампанию, чтобы привлечь к участию в проекте разработчиков технологий в сфере сельского хозяйства по всей стране. Инвестиции в венчурный фонд АО «ИАФ» к 2020 году составят примерно 100 млн рублей. По словам Марины Строгой, исполнительного директора АО «ИАФ», в компании уверены, что технологии и инновации – основа, на которой можно развивать принципиально новый бизнес в сфере сельского хозяйства.