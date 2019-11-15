В Историческом парке пройдет лекторий о создании музейного пространства

просмотров: 133

Спикер: Ольга Васильевна Гришанина, заместитель директора Исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове, трехкратный лауреат областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник Саратовской области». Награждена Почетной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации, грамотами и благодарностями Губернатора Саратовской области, министерства культуры Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов».Ольга Васильевна Гришанина — автор более 30 крупных выставок, в том числе выставочного проекта «Здесь тыл был фронтом», представленного в 2013 году в Музее Победы (Центральный музей Великой Отечественной войны) на Поклонной горе.Ольга Гришанина является автором экспозиций Музея боевой и трудовой славы в Парке Победы на Соколовой горе, Музея истории Саратовского областного базового медицинского колледжа, Музея истории саратовской митрополии. Ее вклад в культуру также отмечен наградами Русской Православной Церкви: Грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, двумя Архиерейскими Грамотами, юбилейной медалью РПЦ «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» и медалью Спаса Нерукотворного второй степени.Лекция будет интересна самому широкому кругу слушателей, а многие техники и советы точно пригодятся всем, кто занимается созданием экспозиций школьных и тематических музеев на предприятиях.