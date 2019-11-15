15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
21:17 | 14 ноября
В России появилось приложение для предпринимателей Zoon.Business
17:00 | 14 ноября
В Саратове пройдет XXI фестиваль японской культуры
16:18 | 14 ноября
Венчурный проект в аграрной сфере запускает холдинг АО «ИАФ»
15:18 | 14 ноября
В Историческом парке пройдет лекторий о создании музейного пространства
14:38 | 14 ноября
Государственные служащие сыграли в бадминтон в рамках областной Спартакиады
13:53 | 14 ноября
В Саратове обсудили развитие мелиорации в регионе
13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Историческом парке пройдет лекторий о создании музейного пространства

Новости


В воскресенье, 17 ноября, в Историческом парке состоится очередная встреча в формате открытого лектория. Будем говорить о секретах создания музейного пространства, оформлении выставок и экспозиций, технологиях XXI века.

Спикер: Ольга Васильевна Гришанина, заместитель директора Исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове, трехкратный лауреат областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник Саратовской области». Награждена Почетной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации, грамотами и благодарностями Губернатора Саратовской области, министерства культуры Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов».

Ольга Васильевна Гришанина — автор более 30 крупных выставок, в том числе выставочного проекта «Здесь тыл был фронтом», представленного в 2013 году в Музее Победы (Центральный музей Великой Отечественной войны) на Поклонной горе.
Ольга Гришанина является автором экспозиций Музея боевой и трудовой славы в Парке Победы на Соколовой горе, Музея истории Саратовского областного базового медицинского колледжа, Музея истории саратовской митрополии. Ее вклад в культуру также отмечен наградами Русской Православной Церкви: Грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, двумя Архиерейскими Грамотами, юбилейной медалью РПЦ «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» и медалью Спаса Нерукотворного второй степени.

Лекция будет интересна самому широкому кругу слушателей, а многие техники и советы точно пригодятся всем, кто занимается созданием экспозиций школьных и тематических музеев на предприятиях.