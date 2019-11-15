В Саратове обсудили развитие мелиорации в регионе

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Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева доложила парламентариям о промежуточных результатах использования аграриями средств господдержки, выделенных в 2017-2019 годах на развитие мелиорации.За время реализации мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы» с 2017 по 2018 годы восстановлено 22 тыс. га орошаемых земель. В строительстве, реконструкции и техническом перевооружении мелиоративных систем приняли участие более 62 сельхозпроизводителей.В 2019 году в рамках реализации мероприятий «Гидромелиоративные мероприятия» выделено из федерального бюджета 381 млн рублей, из областного бюджета 47 млн рублей. Целевой индикатор 8,4 тыс. га. На сегодняшний день участие принимают 34 хозяйства (42 участка орошения).В рамках нового проекта «Экспорт продукции АПК» Саратовской области предусмотрено 181,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета почти 178 млн рублей, из областного бюджета 3,6 млн рублей. В рамках данной программы участие принимают 2 хозяйства (3 участка орошения), площадь орошения составляет более 2,2 тыс. га:- ООО «Терра» в Марксовском районе - один участок (859,3 га);- ООО «Агрофирма «Рубеж» - два участка орошения (740 га и 676 га) в Пугачевском районе, один из которых введен в эксплуатацию.