Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
В Праге состоялся XXX Международный конкурс-фестиваль фольклора, танца и музыки «Пражский звездопад - 2019».
В этом году в конкурсе приняли участие свыше тысячи человек из разных стран мира: Ирана, Израиля, Германии, Румынии, Болгарии, Индонезии, Польши, Украины, Беларуси, Эстонии, России.
Участницы фортепианного трио «Вдохновение» из детской школы искусств № 18 города Саратова Юлия Кулакова, Анастасия Пепелина и Елизавета Маркелова успешно выступили в конкурсной программе фестиваля и получили звание лауреатов первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство».
Международное жюри высоко оценило мастерство юных пианисток не только в ансамбле. Анастасия Пепелина стала лауреатом первой степени, а Елизавета Маркелова – лауреатом второй степени в номинации «Сольное исполнительство».
Преподаватель детской школы искусств № 18 Наталия Акишина получила благодарственное письмо от организаторов конкурса за высокий уровень педагогического мастерства и подготовку победителей конкурса.
После успешного выступления на "Пражском звездопаде" саратовских пианисток пригласили принять участие в престижных музыкальных конкурсах в Австрии и Финляндии.