В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей

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Это уникальный федеральный образовательный проект, где основная цель – научить начинающих и действующих предпринимателей выходить из самых сложных бизнес-провалов. В рамках программы участники исследуют реальные кейсы и научатся решать системные ошибки в бизнес-проектах.Основные темы, которые будут рассматриваться: как грамотно управлять финансовыми рисками компании; какие ошибки в стратегии и тактике управления являются критичными; как избежать ошибок при найме сотрудников и построить эффективную команду; как найти и привлечь надежного инвестора в свой проект; как взять под контроль юридические риски компании; как личные ограничения влияют на успех бизнеса и как с ними работать; какими сервисами пользоваться, чтобы повысить эффективность бизнеса.За 4 недели обучения участники программы прослушают 7 лекций и 4 вебинара от ведущих экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей, которые поделятся своим опытом и дадут работающие инструменты по выходу из бизнес-провала любой сложности.