14 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
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13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
09:44 | 14 ноября
Участники "Киновертикали" получили возможность снять музыкальный мультфильм
09:00 | 14 ноября
В Саратове готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум»
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
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В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей

Новости
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на базе Центра поддержки предпринимательства области стартовала программа от Деловой среды «Академия провалов».

Это уникальный федеральный образовательный проект, где основная цель – научить начинающих и действующих предпринимателей выходить из самых сложных бизнес-провалов. В рамках программы участники исследуют реальные кейсы и научатся решать системные ошибки в бизнес-проектах.

Основные темы, которые будут рассматриваться: как грамотно управлять финансовыми рисками компании; какие ошибки в стратегии и тактике управления являются критичными; как избежать ошибок при найме сотрудников и построить эффективную команду; как найти и привлечь надежного инвестора в свой проект; как взять под контроль юридические риски компании; как личные ограничения влияют на успех бизнеса и как с ними работать; какими сервисами пользоваться, чтобы повысить эффективность бизнеса.

За 4 недели обучения участники программы прослушают 7 лекций и 4 вебинара от ведущих экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей, которые поделятся своим опытом и дадут работающие инструменты по выходу из бизнес-провала любой сложности.