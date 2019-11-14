Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
Делегация работников культуры Саратовской области во главе с министром культуры Татьяной Гараниной принимает участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форум, который проходит с 14 по 16 ноября 2019 года.
Деловая программа охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, 3 тематических трека, официальные мероприятия. В Профессиональный поток включены программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии Всероссийской акции «Меценат года» и премии имени А. В. Луначарского. Общественный поток ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся вопросами культуры и искусства. В рамках Общественного потока пройдут лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.