14 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
09:44 | 14 ноября
Участники "Киновертикали" получили возможность снять музыкальный мультфильм
09:00 | 14 ноября
В Саратове готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум»
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
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14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
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Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге

Новости


Делегация работников культуры Саратовской области во главе с министром культуры Татьяной Гараниной принимает участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форум, который проходит с 14 по 16 ноября 2019 года.

Деловая программа охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, 3 тематических трека, официальные мероприятия. В Профессиональный поток включены программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии Всероссийской акции «Меценат года» и премии имени А. В. Луначарского. Общественный поток ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся вопросами культуры и искусства. В рамках Общественного потока пройдут лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.