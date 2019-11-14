В Саратове готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум»
В этом году в Саратовской области будет открыт первый детский технопарк «Кванториум».
Напомним, такая возможность появилась в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.
Кванториум создается как структурное подразделение областного института развития образования и размещается на площадках Саратовского государственного технического университета. К работе готовятся шесть квантумов, которые ежегодно будут принимать более 800 детей: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Хайтек.