Участники "Киновертикали" получили возможность снять музыкальный мультфильм
Базовой площадкой для более 30 юных мультипликаторов - участников «Киновертикали 2019» из Свердловской, Волгоградской и Саратовской областей стала студия анимации «Два кадра» (г.Саратов).
Педагоги студии Екатерина Нефедова, Дмитрий Палагин, Анастасия Тарасова, Вера Наклецкина помогли юным авторам за три дня фестиваля создать минутный рисованный мультипликационный фильм. Самое главное - эта красочная жизнерадостная лента положена на музыку Штрауса и Брамса. Она по-настоящему отразила те искренние и радостные настроения участников «Киновертикали», которые царили на фестивале в этом году. По словам организаторов проекта, такая форма работы - создание авторских фильмов в ходе фестиваля - не только необходима для получения участниками практического опыта съёмок, но и понимания, насколько кино - это командная форма творческой деятельности.