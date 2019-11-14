Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону

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Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций проходил с 17 октября по 7 ноября 2019 года. В программу фестиваля входят 6 видов испытаний «ГТО»: бег, метание мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, плавание, стрельба из электронного оружия. По итогам испытаний сборная Саратовской области заняла 1 место в Приволжском федеральном округе и стала 5 среди 83 регионов Российской Федерации. По оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта наша команда заняла 4 общекомандное место.Участники рассказали о своих успехах на фестивале и как команда в первые дни сохраняла 1 строчку общего рейтинга. «Мы смотрели и не верили, никогда еще область не была лидером всероссийского рейтинга фестиваля. Все это благодаря поддержке куратора, родителей и, конечно, региона» - рассказала капитан команды Альбина Лебедева.