14 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
09:44 | 14 ноября
Участники "Киновертикали" получили возможность снять музыкальный мультфильм
09:00 | 14 ноября
В Саратове готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум»
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону

Новости


Заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая встретилась за круглым столом с участниками Всероссийского летнего фестиваля ГТО в Крыму.

Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций проходил с 17 октября по 7 ноября 2019 года. В программу фестиваля входят 6 видов испытаний «ГТО»: бег, метание мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, плавание, стрельба из электронного оружия. По итогам испытаний сборная Саратовской области заняла 1 место в Приволжском федеральном округе и стала 5 среди 83 регионов Российской Федерации. По оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта наша команда заняла 4 общекомандное место.

Участники рассказали о своих успехах на фестивале и как команда в первые дни сохраняла 1 строчку общего рейтинга. «Мы смотрели и не верили, никогда еще область не была лидером всероссийского рейтинга фестиваля. Все это благодаря поддержке куратора, родителей и, конечно, региона» - рассказала капитан команды Альбина Лебедева.