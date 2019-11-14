Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
Фонд микрокредитования области принимает заявки на получение льготного займа малому и среднему бизнесу, в том числе, через онлайн-сервис.
Возможность удаленной подачи документов реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Подать заявку можно в «личном кабинете» предпринимателя на сайте фонда www.fmco.ru в разделе сайта «Получить микрозайм». Предприниматель может формировать документы, вносить корректировки, отменять, просматривать историю своих созданных заявок. В разделе сайта «Получить микрозайм/Личный кабинет» необходимо зарегистрировать свой личный кабинет, используя адрес электронной почты и пароль.
Сервис запрашивает данные об организационно-правовой форме, о продолжительности предпринимательской деятельности. Выбирая соответствующие вкладки, предприниматель формирует перечень документов, которые необходимо прикрепить к заполняемой заявке на получение микрозайма.
Оформленная заявка с прикрепленными документами мгновенно поступает сотруднику Фонда микрокредитования и рассматривается в установленные сроки. После предварительной обработки документов сотрудник направляет в «личный кабинет» предпринимателя информацию об одобрении займа или выявленных замечаниях и необходимости предоставления дополнительных данных.
Для удобства можно воспользоваться пошаговой инструкцией пользования личным кабинетом предпринимателя, размещенной на сайте фонда во вкладке «Получить микрозайм/Личный кабинет».