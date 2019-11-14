14 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 14 ноября
Саратовские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Пражский звездопад»
12:09 | 14 ноября
В Саратовской области дан старт новому проекту для предпринимателей
11:18 | 14 ноября
Саратовские деятели культуры участвуют в культурном форуме ф Санкт-Петербурге
10:32 | 14 ноября
В поселке Турки в огне погибли двое детей
09:44 | 14 ноября
Участники "Киновертикали" получили возможность снять музыкальный мультфильм
09:00 | 14 ноября
В Саратове готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум»
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн

Новости


Фонд микрокредитования области принимает заявки на получение льготного займа малому и среднему бизнесу, в том числе, через онлайн-сервис.

Возможность удаленной подачи документов реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Подать заявку можно в «личном кабинете» предпринимателя на сайте фонда www.fmco.ru в разделе сайта «Получить микрозайм». Предприниматель может формировать документы, вносить корректировки, отменять, просматривать историю своих созданных заявок. В разделе сайта «Получить микрозайм/Личный кабинет» необходимо зарегистрировать свой личный кабинет, используя адрес электронной почты и пароль.

Сервис запрашивает данные об организационно-правовой форме, о продолжительности предпринимательской деятельности. Выбирая соответствующие вкладки, предприниматель формирует перечень документов, которые необходимо прикрепить к заполняемой заявке на получение микрозайма.

Оформленная заявка с прикрепленными документами мгновенно поступает сотруднику Фонда микрокредитования и рассматривается в установленные сроки. После предварительной обработки документов сотрудник направляет в «личный кабинет» предпринимателя информацию об одобрении займа или выявленных замечаниях и необходимости предоставления дополнительных данных.

Для удобства можно воспользоваться пошаговой инструкцией пользования личным кабинетом предпринимателя, размещенной на сайте фонда во вкладке «Получить микрозайм/Личный кабинет».