13 ноября 2019 СРЕДА
Новости
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
13:00 | 13 ноября
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности
12:09 | 13 ноября
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
11:19 | 13 ноября
В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
10:27 | 13 ноября
В кадетской школе-интернате состоялись соревнования по огневой подготовке
09:42 | 13 ноября
На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы
08:56 | 13 ноября
Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове пройдет день пенсионной грамотности

Новости
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности

Завтра в учебных заведениях страны состоится Единый день пенсионной грамотности. Эту ежегодную информационно-образовательную программу для старшеклассников и студентов по традиции проводит Пенсионный фонд России.

Планируется, что в этот день «пенсионные» уроки состоятся в сотни образовательных учреждениях Саратовской области. Более 3,5 тысяч старшеклассников и студентов смогут повысить свою пенсионную и социальную грамотность. Интерактивные занятия совместно с преподавателями проведут сотрудники Отделения и районных Управлений ПФР.

Также в этот день для ребят распахнут свои двери районные клиентские службы, где они смогут подробно познакомиться с работой Пенсионного фонда, его основными функциями и социальными услугами, которые оказывает ПФР для всех категорий граждан.

Для того, чтобы помочь молодому поколению закрепить и приумножить знания, участникам Единого дня пенсионной грамотности будут презентованы специальные буклеты «Все о будущей пенсии». Все одиннадцать изданий этого учебного пособия, начиная с 2009 года, можно найти на официальном портале ПФР . На сайте существует специальный раздел «студентам и школьникам», где в простой и доступной форме рассказывается, как рассчитывается пенсия и от каких факторов зависит ее размер. А с помощью пенсионного калькулятора и виртуального симулятора школьники могут сами рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии.