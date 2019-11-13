В Саратове пройдет день пенсионной грамотности

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Планируется, что в этот день «пенсионные» уроки состоятся в сотни образовательных учреждениях Саратовской области. Более 3,5 тысяч старшеклассников и студентов смогут повысить свою пенсионную и социальную грамотность. Интерактивные занятия совместно с преподавателями проведут сотрудники Отделения и районных Управлений ПФР.Также в этот день для ребят распахнут свои двери районные клиентские службы, где они смогут подробно познакомиться с работой Пенсионного фонда, его основными функциями и социальными услугами, которые оказывает ПФР для всех категорий граждан.Для того, чтобы помочь молодому поколению закрепить и приумножить знания, участникам Единого дня пенсионной грамотности будут презентованы специальные буклеты «Все о будущей пенсии». Все одиннадцать изданий этого учебного пособия, начиная с 2009 года, можно найти на официальном портале ПФР . На сайте существует специальный раздел «студентам и школьникам», где в простой и доступной форме рассказывается, как рассчитывается пенсия и от каких факторов зависит ее размер. А с помощью пенсионного калькулятора и виртуального симулятора школьники могут сами рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии.