В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин

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12 ноября в 08 ч. 52 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Ивановка Балаковского района. В результате пожара погиб мужчина 1938 г.р. Площадь пожара составила 12 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.12 ноября в 14 ч. 02 м. на пульт «01» г. Новоузенск поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Куриловка Новоузенского района. В результате пожара погиб мужчина 1968 г.р. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.13 ноября в 03 ч. 08 м. на пульт «01» г. Пугачев поступил сигнал о пожаре в нежилом доме и сарае в пос. Солянский Пугачевского района. Площадь пожара составила 124 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.