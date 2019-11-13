13 ноября 2019 СРЕДА
Новости
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
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14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
13:00 | 13 ноября
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности
12:09 | 13 ноября
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
11:19 | 13 ноября
В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
10:27 | 13 ноября
В кадетской школе-интернате состоялись соревнования по огневой подготовке
09:42 | 13 ноября
На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы
08:56 | 13 ноября
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В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин

Новости


В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.

12 ноября в 08 ч. 52 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Ивановка Балаковского района. В результате пожара погиб мужчина 1938 г.р. Площадь пожара составила 12 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

12 ноября в 14 ч. 02 м. на пульт «01» г. Новоузенск поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Куриловка Новоузенского района. В результате пожара погиб мужчина 1968 г.р. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

13 ноября в 03 ч. 08 м. на пульт «01» г. Пугачев поступил сигнал о пожаре в нежилом доме и сарае в пос. Солянский Пугачевского района. Площадь пожара составила 124 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
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