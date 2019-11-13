В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
На месторождениях, расположенных в Саратовской области, с начала текущего года добыт один миллиард кубометров газа.
В тройку лидеров по объёму добычи газа вошли ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча», ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС», ПАО НК «РуссНефть». На долю этих предприятий приходится свыше 92% от суммарной добычи газа в регионе.
Добычу газа в 4 квартале 2019 года ведут 17 предприятий на территории 20 муниципальных районов Саратовской области.