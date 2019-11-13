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В кадетской школе-интернате состоялись соревнования по огневой подготовке

Новости


В Саратовской кадетской школе-интернате №2 имени В.В. Талалихина в рамках реализации проекта «Авангард» состоялся конкурс по огневой подготовке, посвященный 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова. В конкурсе приняли участие более 70 человек – шесть команд из всех районов областного центра.

Конкурс состоял из четырёх номинаций: упражнения ПВ-1, неполная разборка и сборка ММГ АК-74, снаряжение магазина АК-74 и викторина «Оружейник».

«Конкурс очень понравился. Мне в целом нравится военно-патриотическое направление, так как в дальнейшем хочу связать свою жизнь с военной службой», – поделился ученик лицея №37 Максим Ярош.

Лучшими среди юношей стали команда кадетской школы № 1 – 1 место, команда лицея № 37 «Будущий воин» - 2 место, команда военно-патриотического объединения «Пламя» - 3 место.
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